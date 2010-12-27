В акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019" приняли участие 785 жителей Ленобласти

Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019" проходила в городах Ленинградской области и в Санкт-Петербурге с 4 по 6 сентября.

В Ленинградской области в акции Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019" приняли участие 785 человек.

"Ленинградская область активно поддержала организаторов. 4-5 сентября мероприятия прошли в крупнейших 5 городах нашего региона – во Всеволожске, Выборге, Гатчине, Сосновом Бору и Тихвине с населением, в общей сложности, почти 400 тыс. человек. У нас в Ленинградской области за пять лет проведена огромная работа по борьбе с ВИЧ, и в наших планах на ближайшие годы увеличение охвата обследованием на ВИЧ населения области и лечением больных ВИЧ-инфекцией. Мы благодарны организаторам акции, которые провели серьезную совместную работу с нашими медицинским организациями, получившими хороший опыт. В добрый путь – дальше по Российской Федерации", ― напутствовал на подведении итогов акции заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019" проходила в городах Ленинградской области и в Санкт-Петербурге с 4 по 6 сентября. Жители могли пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в специально оборудованных и брендированных автобусах. Цель акции ― информирование по вопросам ВИЧ/СПИДа, снижение дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО