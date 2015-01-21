В "Лондон Молле" можно бесплатно сдать тест на ВИЧ

Принимать посетителей будут с 12 до 18 часов.

Бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ предлагают пройти петербуржцам сегодня, 15 мая, на "Территории здоровья" в ТРК "Лондон Молл". Принимать посетителей будут с 12 до 18 часов. Об этом сообщили в Комздраве Петербурга.

Напомним, ежегодно в третье воскресенье месяца во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа. Эту дату вспоминают, чтобы привлечь внимание людей к профилактике заболевания и социальной защите людей с ВИЧ.

ТРК "Лондон Молл" находится на улице Коллонтай, 3. Все участники акции получат красную ленточку - символ текущего дня.

Ранее на Piter.tv: порядка 25% петербуржцев набрали лишний вес на удаленке.

Фото: Pexels