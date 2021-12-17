В академии Штиглица завершилась творческая смена для детей из ЛДНР

Дети могли попробовать себя в разных профессиях и познакомиться с Петербургом.

В Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица 15 августа завершилась 10-дневная смена для подростков из ДНР и ЛНР. Дети были разных возрастов. Для них был организован культурный досуг.

Смена носила название "Творческое лето в Санкт-Петербурге". Ее организовали Миноборнауки и Минпросвещения. Ребята участвовали в мастер-классах и попробовали себя в роли дизайнеров, скульпторов, живописцев, ювелиров — тех специальностях, которым обучает Академия. Детей сопровождали вожатые, педагоги и художники.

Арт-разминки, конкурсы, игры заряжали ребят энергией, дарили радость, создавали прекрасное настроение. Было сделано все возможное, чтобы дети не только узнали что-то интересное, приобрели полезные навыки, обогатились новыми возможностями, но и хорошо отдохнули. пресс-служба СПГХПА им.А.Л.Штиглица.

Также частью программы были экскурсии по городу, посещение музеев, в том числе музея-заповедника "Царское Село", катание на корабле.

В последний вечер всем ребятам вручили сертификаты об участии в смене. Они со своей стороны подготовили музыкальные номера. Сейчас дети находятся в Ростове-на-Дону.

Фото: СПГХПА им.А.Л.Штиглица