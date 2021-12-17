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Академия Штиглица организовала XXV фестиваль искусств и дизайна "Соляной. Город мастеров"
Сегодня, 19:01
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Академия Штиглица организовала XXV фестиваль искусств и дизайна "Соляной. Город мастеров"

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Для посетителей провели мастер-классы, лекции и выставки.

Сегодня, 28 мая, в Соляном переулке  Академия имени Штиглица провела XXV фестиваль искусств и дизайна "Соляной. Город мастеров". Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник". 

Для посетителей в Соляном переулке организовали мастер-классы, лекции и выставки. Горожане смогли оценить работы студентов учебного заведения. 

Кроме того, для петербуржцев провели на фестивале арт-медиации. Как уточнили организаторы, медиатор выполнял роль посредника между замыслом художника и зрителем.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылся Фестиваль песчаных скульптур.

Фото: ВКонтакте / СПГХПА им. А.Л. Штиглица

Теги: академия штиглица, соляной город мастеров, фестиваль искусство, художники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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