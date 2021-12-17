Академия Штиглица организовала XXV фестиваль искусств и дизайна "Соляной. Город мастеров"

Для посетителей провели мастер-классы, лекции и выставки.

Сегодня, 28 мая, в Соляном переулке Академия имени Штиглица провела XXV фестиваль искусств и дизайна "Соляной. Город мастеров". Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Для посетителей в Соляном переулке организовали мастер-классы, лекции и выставки. Горожане смогли оценить работы студентов учебного заведения.

Кроме того, для петербуржцев провели на фестивале арт-медиации. Как уточнили организаторы, медиатор выполнял роль посредника между замыслом художника и зрителем.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылся Фестиваль песчаных скульптур.

Фото: ВКонтакте / СПГХПА им. А.Л. Штиглица