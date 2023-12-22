Экскурсия в академию Штиглица

Прогулка по академии пройдет 24 мая. Начало в 16:30. Для гостей старше шести лет.

Академия Штиглица — одно из старейших российских высших учебных заведений, которое готовит специалистов в сфере изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Попасть в учреждение не так просто, потому что здесь учатся студенты. Однако 24 мая все желающие смогут увидеть интерьеры академии. Группа из 10 человек прогуляется по залам и узнает об их уникальной архитектуре.

Учащихся и посетителей академии обычно удивляют расписные потолки, мраморные и резные лестницы, барельефы и украшенные колоннами галереи, которые переносят нас в разные эпохи.

Посетителям расскажут об истории Академии. Они узнают о меценатах Александре Штиглице и его зяте Александре Половцеве, о зодчем Максимилиане Месмахере, возглавлявшем заведение 20 лет.

Фото: ВКонтакте / СПГХПА им. А.Л. Штиглица