В самолетах не было людей. Лайнеры получили повреждения.

В аэропорту Сургута самолет ATR-72 сам укатился и столкнулся с Як-40. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте. По данным специалистов, лайнер с запущенными двигателями самостоятельно передвинулся в направлении соседнего самолета. В воздушных судах не было пассажиров и членов экипажей. Самолеты получили механические повреждения.

По предварительным данным, 1 апреля 2021 … в аэропорту Сургута при техническом обслуживании самолетов у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение. В результате чего, совершен наезд на воздушное судно Як-40, находившееся на стоянке. пресс-служба Уральского СК на транспорте

В настоящее время ведется расследование данного инцидента. Опрашиваются работники аэропорта, представители авиакомпаний. Специалисты изымают техническую документацию и устанавливают обстоятельства. Осмотрено место происшествия, сами самолеты. В СМИ полагают, что ATR-72 принадлежит компании "ЮТэйр", а Як-40 - "Сколу".

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Фото: Telegram/РИА Новости

