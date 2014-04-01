Угрожавший взрывом из-за просьбы надеть маску россиянин задержан в Шереметьево

Мужчина задержан сотрудниками полиции после ночного дебоша в самолете.

Угрожавший взрывом из-за просьбы надеть медицинскую маску россиянин задержан на территории аэропорта "Шереметьево". По данным журналистов ТАСС, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После заявления злоумышленникам сотрудникам воздушной гавани пришлось пересаживать пассажиров рейса от авиакомпании "Аэрофлот" на другой борт. Их багаж был дополнительно осмотрен специалистами.

На борту самолета компании "Аэрофлот" рейсом Москва - Томск в аэропорту Шереметьево сегодня оказался пассажир, предположительно, в алкогольном опьянении. Он отказывался надевать защитную маску и стал угрожать взрывом. источник агентства

В настоящее время дебошир находится в руках правоохранительных органов, а самолет с пассажирами уже вылетел в пункт назначения.

Неисправный самолет из Шереметьево благополучно приземлился в Краснодаре.

Фото: Piter.tv