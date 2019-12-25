Появилась полная расшифровка разговоров пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Стали известны подробности трагедии, которая произошла 5 мая 2019 года.

Появилась полная расшифровка разговоров пилотов, диспетчеров и бортпроводников сгоревшего в аэропорту "Шереметьево" SSJ-100 от авиакомпании "Аэрофлот". Полный текст записи опубликован в Telegram-канале издания Baza. В СМИ уточнили, что речь идет о борте Sukhoi Superjet 100, который ударился о полосу во время аварийной посадки 5 мая 2019 года. Трагедия унесла жизни 41 человека.

Из размещенного в социальных сетях разговора становится понятно, что практически сразу после взлета пассажирского лайнера произошел удар молнии. Следом за этим событием у самолета отключился автопилот, поступил сигнал об отказе бортовых систем. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт, о чем сообщили по аварийной волне диспетчерской службе, рассказав о проблемах с основной связью. Бортпроводников предупредили о посадке по техническим причинам.

Из диалога пилотов специалисты узнали, что лайнер шел на полосу с превышением посадочной массы. Перед приземлением летчики сверялись с инструкцией по аварийной посадке в ручном режиме.

Авиакомпания "Россия" не смогла взять в лизинг два самолета SSJ-100.

Фото: Piter.tv