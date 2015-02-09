В Пулково полицейские раскрыли кражу личного имущества пассажира

Женщина потеряла кошелек с деньгами и банковскими картами. Оказалось, чужое имущество присвоила 35-летняя пассажирка.

Во вторник, 15 марта, в пресс-службе УТ МВД по Петербургу и области сообщили Piter.tv о случае раскрытого преступления.

Так, в дежурную часть транспортной полиции с заявлением обратилась жительница Петербурга и пояснила, что в зале ожидания Централизованного пассажирского терминала у нее пропал кошелек с деньгами и банковскими картами, а сумма ущерба составила около 80 тыс. рублей.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий была выявлена 35-летняя злоумышленница, которая следовала на зарубежный курорт. Пострадавшая случайно выронила кошелек из сумки и проследовала на рейс, а злоумышленница присвоила бесхозный аксессуара себе.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

В полиции убедительно просят соблюдать правила личной и имущественной безопасности, быть бдительными. А также внимательно следить за своими вещами и документами, не оставлять их без присмотра.

Фото: Piter.tv