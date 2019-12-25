Сотрудники аэропорта планируют объявить тендер для арендаторов лабораторного места.

В аэропорту Пулково могут появиться пункты вакцинации от коронавируса. Об этом "Невским новостям" сообщили в пресс-службе Воздушных ворот Северной столицы в воскресенье, 4 апреля.

В пресс-службе отметили, что право на выдачу международных сертификатов о вакцинации от коронавируса имеют только специализированные лаборатории. Однако в Пулково задумались об организации данной услуги на территории аэропорта.

В настоящий момент изучается вопрос технической возможности организации пункта вакцинации в терминале аэропорта и уровня спроса на данную услугу. заявили в аэропорту.

Известно, что сотрудники аэропорта планируют объявить тендер для арендаторов лабораторного места.

Наши маркетологи изучают вопрос востребованности вакцинации в аэропорту. Мы будем сдавать место в аренду для специализированной лаборатории. Это будет тендер — открытый конкурс. заявили в пресс-службе Воздушных ворот Северной столицы.

Ранее стало известно, что пункт вакцинации от коронавируса откроют в "Ледовом дворце".

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково