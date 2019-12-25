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В аэропорту Пулково могут появиться пункты вакцинации от коронавируса
Сегодня, 16:25
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kraratau27

В аэропорту Пулково могут появиться пункты вакцинации от коронавируса

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Сотрудники аэропорта планируют объявить тендер для арендаторов лабораторного места. 

В аэропорту Пулково могут появиться пункты вакцинации от коронавируса. Об этом "Невским новостям" сообщили в пресс-службе Воздушных ворот Северной столицы в воскресенье, 4 апреля. 

В пресс-службе отметили, что право на выдачу международных сертификатов о вакцинации от коронавируса имеют только специализированные лаборатории. Однако в Пулково задумались об организации данной услуги на территории аэропорта. 

В настоящий момент изучается вопрос технической возможности организации пункта вакцинации в терминале аэропорта и уровня спроса на данную услугу. 

заявили в аэропорту.

Известно, что сотрудники аэропорта планируют объявить тендер для арендаторов лабораторного места. 

Наши маркетологи изучают вопрос востребованности вакцинации в аэропорту. Мы будем сдавать место в аренду для специализированной лаборатории. Это будет тендер — открытый конкурс.

заявили в пресс-службе Воздушных ворот Северной столицы. 

Ранее стало известно, что пункт вакцинации от коронавируса откроют в "Ледовом дворце"

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково

Теги: пулково, пункты вакцинации
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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