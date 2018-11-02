В Зеленогорске горел склад стройматериалов

Ликвидация последствий возгорания заняла пять часов.

В ночь на 5 июня в Курортном районе Петербурга произошло масштабное возгорание. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

О пожаре на складе материалов для загородного строительства стало известно в 3:40 часов ночи. В помещении на улице Красных Курсантов, 16 огонь охватил 1000 квадратных метров площади.

В 4:15 часов ранг пожара повысили до №1бис, а в 5:20 – до второго номера. Спустя час с небольшим, в 7:01 часов ранг снова был понижен до №1бис. Спустя час – до первого номера.

На месте работали 60 человек личного состава МЧС и 12 единиц техники.

Информации о пострадавших нет.

Фото: Piter.TV