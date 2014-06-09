В Запорожской области задержали собиравшего для СБУ координаты ВС РФ

Мужчина по собственной инициативе передавал данные СБУ.

Задержан житель Приазвского района Запорожской области, передававший СБУ сведения для нанесения ударов по позициям российских войск. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что в отношении россиянина 1994 года рождения ведется уголовное дело по статьям за шпионаж и госизмену (статьи 276 и 275 УК РФ). Установлено, что мужчина по своей инициативе вышел в мессенджере Signal на представителя спецслужб иностранного государства. По заданию от киевского куратора он наблюдал за местами дислокации и передвижениями российских военнослужащих и боевой техники, чтобы затем ВСУ могли наносить по объектам ракетно-бомбовые удары.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Запорожской области по подозрению в государственной измене и шпионаже пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России. ЦОС ФСБ РФ

Напомним, что теперь мужчине грозит максимальное наказание до 20 лет заключения за шпионаж, а также пожизненный срок за государственную измену. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В ходе допроса фигурант расследования признался в том, что передавал Службе безопасности Украины данные о позициях российских войск, но не за денежные средства. Таким образом местный житель ответил на вопрос оперативника о том, каковы были его мотивы совершения преступления.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России