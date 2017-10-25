В ЗакСе одобрили выписывание штрафа торговцам-нелегалам без предупреждения

Законодательное собрание в первом чтении приняло поправки ужесточающие административную ответственность для нелегальных торговцев. Их смогут штрафовать сразу, без предупреждения.

В среду, 25 октября, депутаты Законодательного собрания в первом чтении рассмотрели изменения административной ответственности для предпринимателей, занимающихся деятельностью нелегально.

По действующим законам пойманных на нелегальной торговле людей можно наказать двумя способами: предупреждением и штрафом. Но поправки отменяют более мягкую меру. Предупреждения отменяют как неэффективную меру воздействия, которая никак не влияет на нарушителей. Теперь нелегалы сразу же будут получать штраф.

Лидерами по числу торговцев-нарушителей являются Кировский, Приморский и Калининский районы. Но после рейдов лотки возвращаются на места. С принятием закона нарушители будут получать более весомое наказание. В данный момент частные лица за нелегальную торговлю должны заплатить пять тысяч рублей, должностные -15 тысяч рублей, а юридические – до 200 тысяч рублей.