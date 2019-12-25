В ЗакСе Петербурга раскритиковали идею бесплатных парковок

Петербургские парламентарии отказались поддерживать федеральный закон о бесплатных парковках у соцобъектов.

Постоянная комиссия по городскому хозяйству Законодательного собрания Петербурга единогласно отклонила проект федерального закона, обязывающего регионы создавать бесплатные парковочные места в жилых зонах и возле социальных учреждений. Документ, внесенный в Госдуму фракцией "Справедливая Россия" в декабре 2025 года, подвергся жесткой критике со стороны чиновников и депутатов из-за размытых формулировок и потенциально разрушительных последствий для платной парковочной системы города.

Как пояснил главный консультант профильной комиссии Александр Карпов, комитет по транспорту подготовил пятистраничный отзыв, где главным недостатком названо отсутствие четкого определения понятия "объект социального назначения". По словам Карпова, при расширительном толковании под это определение попадает и улично-дорожная сеть, что автоматически уничтожает всю систему платных парковок в центральных районах. Он подчеркнул, что большинство социальных объектов в центре расположены в жилых домах, и создание бесплатных парковок приведет к тому, что места будут заняты кем угодно, но только не посетителями поликлиник или театров.

Депутат Михаил Амосов привел конкретный пример с Мариинским театром, отметив, что бесплатная парковка сделает невозможным подъезд к учреждению культуры. По его мнению, авторы инициативы просто не разобрались в базовых понятиях градостроительного законодательства. Еще более резко высказался парламентарий Алексей Макаров, назвавший законопроект сырым и популистским, а его создание связал с предвыборным пиаром. Макарова возмутила формулировка "непосредственно прилегающие территории", которая не имеет четких критериев - непонятно, идет ли речь о 100 метрах или о вплотную примыкающем участке.

По итогам обсуждения члены комиссии проголосовали единогласно против поддержки федерального законопроекта, сочтя его угрозой для сложившейся системы организации парковочного пространства в историческом центре Петербурга.

