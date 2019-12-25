В ЗакС Петербурга оценили идею ужесточить наказание за буллинг в сети

Ситуации, когда конфликт в Интернете перерастает в реальную стычку, происходят все чаще. Однако подобных случаев можно было бы избежать, если бы в стране строже наказывали за оскорбления в Сети.

В Петербурге вечером в субботу на проспекте Тореза произошла серьезная потасовка. Несколько мужчин устроили массовую драку, которая закончилась стрельбой из травматического пистолета. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых человек задержали. Инцидент закончился без жертв. Как выяснила "Фонтанка", причиной ссоры стала переписка в родительском чате, участниками которого были все задержанные.

Куда менее благоприятным исходом недавно ранее обернулся подобный инцидент в Волгограде. В начале ноября родители поссорили в ходе переписки в мессенджере. Конфликт привел к гибели одного из ее участников – Романа Гребенюка.

Подобные трагедии можно предотвратить, пересмотрев вопрос о наказании за оскорбления в Интернете. Идею поддержал депутат ЗакСа Петербурга Сергей Соловьев. По его мнению, законодательная база действительно требует корректировки, поэтому он поддержал идею о пересмотре статьи 5.61 КоАП РФ, предполагающей наложение штрафа за оскорбление в Сети в размере от одной до трех тысяч рублей, если речь идет о физических лицах.

В интернете мы очень много читаем комментариев негативного содержания, порой граничащих с оскорблениями. Примеров этому миллионы. Я считаю, что морально-этические нормы соблюдать необходимо. Тем более, что интернет - это часть нашей жизни и там тоже необходимо соблюдать человеческие нормы – уверен Соловьев.

Депутат отметил, что сегодня, когда за небольшой промежуток произошло сразу два схожих случая, и один из них закончился смертью, вопрос об ужесточении законодательства как никогда актуален.

Конечно, нужно в этой сфере какие-то нормы морально-этические посмотреть повнимательнее. Так что я скорее за такую инициативу. Даже в интернете нужно общаться цивилизованно – заявил парламентарий.

То наказание, которое грозит сегодня за оскорбление в Сети, не останавливает граждан. В то же время уголовное наказание может предотвратить очередной конфликт на этой почве.

Фото: Piter.tv