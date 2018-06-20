В ЗВО рассказали о военной технике, подготовленной к параду Победы

Военную технику представят петербуржцам на аэродроме "Горелово".

В воскресенье, 28 апреля на аэродроме "Горелово" покажут технику ЗВО, привлекаемую к параду Победы. Для петербуржцев будет представлено более 110 единиц боевой техники.

Среди техники будут представлены оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные системы "С-400", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3М, бронеавтомобили "Тайфун-К", "Тигр", боевые пикапы на базе УАЗ, артиллерийские установки, средства связи и танк Т-34.

Выставку боевой техники приурочили к празднованию 100-й годовщины образования Ленинградской Краснознамённой бригады управления имени 50-летия СССР, входящей в состав ЗВО. Также на мероприятии выступят военнослужащие подразделений связи, а творческие коллективы ЗВО исполнят известные военные песни.

Помимо всего прочего, во время выставки будет открыт мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.