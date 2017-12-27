В Южной Корее при пожаре в больнице погибло более 40 человек

В социальных сетях появилось видео с места происшествия.

В Южной Корее в городе Мирян загорелась одна из больниц. Пожарным удалось справиться с огнем только спустя почти 2 часа. В результате пожара погибли люди и много пострадавших. На данный момент известно о 41 погибшем и 80 пострадавших, 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что большинство погибших и пострадавших отравились продуктами горения. Эпицентр пожара находился в отделении неотложной помощи на первом этаже здания. Число пострадавших и погибших может увеличиться.

Видео: Twitter/khalid_pk