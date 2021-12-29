Пострадавшей оказывается медицинская помощь.

В Южно-Сахалинске девушка провалилась под снег в кипяток после прорыва на теплотрассе. Об этом журналистам рассказали представители городской администрации. Известно, что пострадавшая направлялась на остановку общественного транспорта, но упала под снег. Инцидент зафиксирован около "Эдема". Ситуацию контролируют сотрудники областного центра. За состоянием пациентки наблюдают врачи. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что коммунальная авария на теплотрассе произошла около 4 часов утра 15 февраля по местному времени. Проблема выявлена в районе жилых домов по улице Горной, 52 и 56. В ликвидации прорыва трубопровода задействовано 11 единиц специальной техники и 12 человек личного состава ремонтной службы. Теплоснабжение в дома работники подадут в середине дня.

На улице Седова кипяток повредил автомобиль.

Фото: yuzhno-sakh.ru

