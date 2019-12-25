В ХМАО начнут снимать ограничения по коронавирусу

Обязательный режим самоизоляции в регионе действует до 27 июля.

В Югре начнут снимать ограничения по коронавирусу. Об этом на совещании окружного штаба по борьбе с COVID-19 в пятницу 17 июля заявила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Чиновница отметила, что местная динамика по количеству новых случаев инфицирования позволяет властям постепенно снимать ограничения.

Коэффициент распространения инфекции восьмой день составляет меньше единицы. Динамика совокупности показателей соответствует установленным условиям перехода к определенному уровню снятия ограничений Наталья Комарова, глава ХМАО

Напомним, что к утру 17 июля Югра оставалась в России единственным регионом, который находился на нулевом этапе снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Комарова напомнила коллегам, что коэффициент распространения инфекции в муниципалитетах округа разный Показатели варьируются от 0 до 3,8. В Югре коронавирус подтвержден у 13,5 тысяч пациентов. Из них 8 тысяч выздоровели, еще 97 человек погибли. Режим самоизоляции в регионе действует до 27 июля включительно.

На окраине города Югорска в ХМАО загорелся лес.