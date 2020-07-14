Площадь возгорания составила 20 гектаров.

На окраине города Югорска в ХМАО загорелся лес. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС. По данным экстренного ведомства, в ликвидации последствий возгорания участвует 93 спасателя и семь единиц спецтехники. Площадь пожара на данный момент составляет 20 гектаров.

На фоне природных пожаров и установившейся жаркой погоды вчера в Югорске произошло возгорание городских лесов на окраине населенного пункт сообщение ГУ МЧС по ХМАО

В МЧС рассказали, что кроме семи пожарных машин в работе задействованы четыре бульдозера. Они создают минерализованные полосы для предотвращения распространения огня. Сейчас пламя распространяется по двум направлениям. Одно идет в сторону Югорска, второе - к соседнему городу Советский. В последнем из-за лесных пожаров введен режим ЧС.

На Камчатке тушат пожар площадью 750 гектаров вблизи крупного села.

Видео: Youtube/ RАЗНОСТОРОННИK