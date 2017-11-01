В Югре мужчина зарубил топором 4 человека проигравшись в карты

После содеянного преступник попытался скрыться, но его вскоре задержала полиция.

Жуткое убийство потрясло поселок Березово в ХМАО. Мужчина зарубил топором 4х человек и попытался скрыться. Вскоре он был задержан сотрудниками МВД. Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По предварительным данным следствием установлено, что 48-летний житель близлежащего села Шеркалы приехал в Березово вместе с сожительницей на медицинское обследование. 31 октября они остановились у случайной 39-летней знакомой. Хозяйка, прибывшая пара и еще трое мужчин (1998, 1969 и 1962 годов рождения) распивали спиртные напитки и играли в карты. В ходе игры мужчина проиграл в карты и у него возник на этой почве конфликт с 19-летним парнем. В пылу ссоры злоумышленник схватился за топор и зарубил хозяйку квартиры и всех мужчин. От полученных травм все скончались на месте.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Следователями произведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления и другие предметы, имеющие значения для следствия, допрошена в качестве свидетеля сожительница подозреваемого, которая дала изобличающие его показания.

СУ СК России по ХМАО

Следователями готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео:Piter.TV