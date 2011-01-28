В Японии зафиксировали землетрясение на глубине более 700 км

При этом толчок на поверхности ощущался не сильно.

Ученые из Японии зафиксировали одно из самых глубоких землетрясений в мире. Он произошло на глубине в 751 километр. Об этом сообщает Live Science.

Землетрясение произошло еще в июне 2021 года, но толчок был не сильный и на поверхности почти не ощущался. Однако сейсмическая станций Hi-net его зафиксировала.

Чаще всего землетрясения происходят примерно на глубине 100 километров. Однако теперь ученые выяснили, что толчки происходят и в нижней мантии. Предполагается, чо произойти это могло из-за границы между верхней и нижней мантией. Как раз именно на этом месте находится острова Бонин, где была заметен наиболее сильный толчок.

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Фото: pixabay