В Янино утром сгорел частный дом

Местные жители проснулись от полыхающей "зари": рядом горело заброшенное здание.

Во Всеволожском районе Ленинградской области в половину шестого утра выгорел дотла частный деревянный дом. Инцидент произошел на территории деревни Янино. По данным от очевидца, пострадавших нет. Местные жители рассказали, что постройка долгое время была заброшена. Рядом с пострадавшим в пламени зданием долгое время висела табличка о продаже,а пространство вокруг заросло травой и мусором.

По словам свидетелей событий, пожар начался в 5.10 утра. Спасатели добрались до места происшествия спустя 20 минут после вызова.

У жителей вызывают сомнения в том, что возгорания носило случайный характер. Они утверждают, что за последний месяц это уже третий случай, когда на обочине дороги загорается жилой дом. Согласно конспирологической теории, неизвестные таким способом, не привлекая к себе внимания, хотят расширить шоссе.

Видео: Piter.tv

