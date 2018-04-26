Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 8:06
0
lesjasap
159
Код вставки плеера

В Янино утром сгорел частный дом

0
 
 

Местные жители проснулись от полыхающей "зари": рядом горело заброшенное здание.

Во Всеволожском районе Ленинградской области в половину шестого утра выгорел дотла частный деревянный дом. Инцидент произошел на территории деревни Янино. По данным от очевидца, пострадавших нет. Местные жители рассказали, что постройка долгое время была заброшена. Рядом с пострадавшим в пламени зданием долгое время висела табличка о продаже,а пространство вокруг заросло травой и мусором.

По словам свидетелей событий, пожар начался в 5.10 утра. Спасатели добрались до места происшествия спустя 20 минут после вызова.

У жителей вызывают сомнения в том, что возгорания носило случайный характер. Они утверждают, что за последний месяц это уже третий случай, когда на обочине дороги загорается жилой дом. Согласно конспирологической теории, неизвестные таким способом, не привлекая к себе внимания, хотят расширить шоссе.

Видео: Piter.tv
 

Теги: пожар , частный дом , шоссейная улица , янино
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5