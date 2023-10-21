В Якутии судно с 50 пассажирами село на мель

Сейчас "Паром 4" снимают с мели с помощью буксира.

В акватории Якутии судно с 50 пассажирами село на мель. В настоящее время информации о пострадавших в инциденте нет. Сотрудники региональной пресс-службы из Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры уточнили, что речь идет о судне под названием "Паром 4", которое перевозило по реке Лене 50 пассажиров и транспорт. Происшествие зафиксировано в районе поселка Нижний Бестях.

"Паром 4", осуществлявший перевозку пассажиров и транспортных средств по маршруту Нижний Бестях - Якутск, село на мель. На борту находятся 50 пассажиров, три члена экипажа. пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, проводятся оперативные мероприятия по снятию парома с мели при помощи буксира.

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Фото и видео: Telegram / BAZA