В Воронежской области женщина 2 года истязала приемного ребенка и пыталась утопить его

Жительница Эртильского района предстанет перед судом за издевательства над приемным сыном.

В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней женщины, которая в течение 2 лет измывалась над приемным сыном и пыталась его утопить.

Как сообщают следственные органы России по Воронежской области, подозреваемая совместно с мужем в феврале 2016 года взяли на воспитание 3 мальчиков, двух мальчиков 2005 года рождения и одного 2004 года рождения. Женщина к старшему мальчику начала испытывать неприязненные чувства и с лета 2016 года начала его истязать, избивать и измываться над приемным сыном. Заставляла женщина издеваться над ребенком и двух других мальчиков.

Так например, в жаркий период времени она перевозила мальчика в багажнике, а затем избила веревкой. На ночь она запирала ребенка в сарае, не предназначенном для жизни. Также следствием установлено, что она заводила ребенка в глубокие места в водоеме, в попытке утопить мальчика. Кроме этого, подозреваемая путем шантажа и угроз давила на одну из свидетельниц, чтобы та дала ложные показания.

Женщина вину свою не признала и не созналась в своих чудовищных преступлениях. Однако следствие путем кропотливой работы собрало достаточную доказательную базу. С утвержденным обвинительным заключением дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV