В Воронежской области при столкновении авто с деревом погибла 19-летняя пассажирка

За рулем иномарки был 25-летний водитель.

Ночью в Воронежской области в ДТП погибла 19-летняя девушка.

ГУ МВД РФ по Воронежской области сообщил о смертельном ДТП, которое произошло в Борисоглебске. 25-летний водитель "Шевроле" не справился с управлением в черте города, выехал с дороги, и иномарка врезалась в дерево, а затем в здание.

В результате ДТП погибла 19-летняя пассажирка. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи. По факту смертельного ДТП проводится проверка.

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Фото:ГУ МВД РФ по Воронежской области