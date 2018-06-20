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В Вологде наградили школьника, вытащившего из проруби юного петербуржца

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ЧП произошло в новогодние праздники.

В Вологде наградили ученика седьмого класса, который вытащил из проруби второклассника из Петербурга.

В пресс-службе администрации Вологодской области рассказали, что ЧП произошло в новогодние праздники. Гостивший у родственников петербуржец не знал о проруби в реке и покатился на ватрушке прямо в сторону открытого водоема. Ребенка начало заносить в сторону воды. Это увидел семиклассник Игорь Корепин. Он сел на свою ватрушку и начал догонять мальчика. Когда второклассник пропал из виду, Игорь побежал к проруби и достал его за ноги на лед.

Я не боялся за себя, действовал машинально, понимал, что нужно спасти.

Рассказал Игорь Корепин

Губернатор региона Олег Кувшинников вручил школьнику, спасшему жизнь, подарки и отметил его мужество.

Ранее мы писали, что в Петергофе 13-летний мальчик спас тонущую собаку.

Видео: YouTube / Юные герои Вологодчины

Теги: достал из воды, провалился в прорубь, спасение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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