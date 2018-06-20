В Петергофе 13-летний мальчик спас тонущую собаку

Сейчас она находится в приюте.

На территории парка "Александрия" государственного музея-заповедника "Петергоф" мальчик вместе со своей мамой спас собаку из воды. Она слабела и не могла уже выбраться самостоятельно. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Мальчик 13-лет самоотверженно пошел спасать тонущее животное, в то время как многие взрослые просто наблюдали за происходящим. В ветеринарной клинике собаку осмотрели, обработали порез на лапе. Животное испытало шок, сейчас находится в приюте в ожидании старых или новых хозяев.

Хозяева собак должны быть внимательны к своим питомцам и не отпускать их на лед.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге нашли владельцев собаки, которую спасли из залива.

​​​​​​​Фото: ДТП и ЧП/ ВК