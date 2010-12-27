В Волховском районе завершаются работы по ремонту региональных дорог

Выполнен ремонт покрытия участков трасс «Бережки — Заднево», «Зуево — Новая Ладога», «Волхов — Бабино — Иссад», «Ульяшово — Подвязье — Мыслино», «Волхов — Кисельня — Черноушево».

В Волховском районе Ленинградской области завершаются работы по ремонту региональных дорог, задействованных в процессе строительства магистралей для голубого топлива.

Выполнен ремонт покрытия участков трасс "Бережки — Заднево", "Зуево — Новая Ладога", "Волхов — Бабино — Иссад", "Ульяшово — Подвязье — Мыслино", "Волхов — Кисельня — Черноушево". Практически завершены работы на подъезде к садоводству "Пупышево" и дороге "Кириши — Городище — Волхов".

В Тосненском районе сделан ремонт полуторакилометрового участка гравийной дороги "Апраксин Бор — Трубников Бор", в Гатчинском — отрезка трассы "Гатчина — Ополье", в Волосовском — участка магистралей "Пружицы — Красный Луч", "Молосковицы — Кряково", "Жабино — Губаницы — Волосово" (в границах поселка Извара), "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки" (в границах поселка Калитино). В Кингисеппском районе сделан ремонт восьми участков дороги "Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье".

Заказчиком работ выступает ГКУ "Ленавтодор" в рамках соглашения правительства Ленинградской области с ООО "Газпром-инвест". Документом предусмотрен ремонт участков региональных дорог в Бокситогорском, Волховском, Лужском, Тихвинском, Киришском, Тосненском, Гатчинском, Волосовском и Кингисеппском районах.

Источник: пресс-служба ЛО