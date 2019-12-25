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В Волхове возрождается уникальный лесопарк имени ветерана Великой Отечественной войны Петра Антипова
Сегодня, 11:00
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В Волхове возрождается уникальный лесопарк имени ветерана Великой Отечественной войны Петра Антипова

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Лесопарк, созданный лично Петром Антиповым, сегодня находится в запущенном состоянии.

В Волхове возрождается исторический лесопарк имени Петра Григорьевича Антипова, уважаемого ветерана Великой Отечественной войны, выдающегося лесника и первопроходца в организации школьного лесничества в СССР. Депутат Государственной думы от Ленинградской области, Ольга Занко, поделилась захватывающими новостями о восстановлении этого уникального места на пресс-конференции информационного агентства ТАСС.

После войны, Петр Григорьевич занялся благородным делом – он стал создателем и душой Волховского лесничества, организовав воспитание и обучение школьников правилам лесоводства и экологической ответственности

Дочь Антипова внесла просьбу о восстановлении лесопарка, который создал ее отец, чтобы сохранить наследие своего отца и продолжить его дело. В ответ на это сообщение, местные жители и администрация района активно принялись за дело.

Совместно с администрацией района, волонтеры уже успели провести несколько субботников, чтобы очистить лесопарк от мусора и подготовить его к восстановлению.

Ранее сообщалось, что Морскую набережную намерены продлить до Мичманской улицы в Петербурге

Фото: pxhere
 

Теги: волхов, лесопарк
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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