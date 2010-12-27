В Волхове начинается строительство нового здания гимназии

Стоимость государственного контракта составила 811 млн рублей. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета.

Проект четырехэтажного здания на 600 мест для гимназии №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова получил положительное заключение экспертизы.

По результатам конкурсных процедур на строительство объекта определена подрядная организация. Стоимость государственного контракта составила 811 млн рублей. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета.

Устаревшие корпуса гимназии будут снесены. На их месте в 2022 году появится новое здание с учебными кабинетами, двумя спортивными залами, пищеблоком, библиотекой, актовым и конференц-залами, двумя пришкольными спортивными площадками и зоной для подвижных игр.

В учреждении будет предусмотрен обособленный блок начального образования на 250 детей со своей столовой, актовым залом, физкультурно-спортивным комплексом и медицинскими помещениями.

Источник: пресс-служба ЛО