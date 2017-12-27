В Волгоградской области извращенец-педофил за год совратил 32 девочки

Появились подробности дела киберизвращенца.

В Волгограде завершено расследование уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя по статьям "действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста", "развратные действия, совершенные в отношении более двух лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста", "оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", "незаконный оборот порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей".

По материалам следствия, мужчина на протяжении 2015 года создал фейковую страницу от имени 13-летнего подростка и знакомился с девочками в возрасте от 7 до 13 лет. Мужчина втирался в доверие, а затем начинал им присылать фото порнографического содержания, а также заставлял потерпевших отправлять ему сфотографированные ими обнаженные интимные части тела. Жертвами киберизвращенца стали 32 девочки из 18 регионов России.

В ходе расследования установлено 37 эпизодов преступной деятельности обвиняемого, за 5 из которых он уже осужден к 13,5 годам колонии строгого режима. Следователями проведено свыше 60 судебных экспертиз, в том числе психолого-сексолого-лингвистических, судебно-психиатрических. Доказательственная база составили 32 тома. СУ СК РФ по Волгоградской области

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Видео: Piter.TV