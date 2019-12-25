В Волгоградской области 23-летний мужчина из мести порезал ножом двух детей сожительницы

Пострадавшим детям 4 и 5 лет.

Под Волгоградом мужчина изранил ножом 5-летнюю падчерицу и 4-летнего пасынка.

Региональные следственные органы СКР РФ по Волгоградской области сообщают, что в отношении 23-летнего жителя Ленинского района области возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершенное с использованием предметов в качестве оружия".

По версии следствия, 15 мая между мужчиной и ее сожительницей произошел конфликт, после которого они вместе отправились к родителям женщины. Двое малолетних детей женщины, 5-летняя девочка и 4-летний мальчик, остались дома одни. Вскоре домой вернулся разгневанный сожитель и решил выместить злость на детях. Он схватил нож и нанес два колото-резаных ранения в область грудной клетки и предплечья маленькой девочке. А ее братику порезал палец на руке. Сейчас оба ребенка находятся в больнице, их жизни вне опасности.

В настоящий момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан. По ходатайству следователя в отношении него судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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