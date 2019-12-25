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В Выборгском районе специалисты Госжилнадзора проверяют качество работы управляющих организаций
Сегодня, 14:57
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В Выборгском районе специалисты Госжилнадзора проверяют качество работы управляющих организаций

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Сотрудники областного Госжилнадзора проверят качество санитарной обработки многоквартирных жилых домов в Светогорске.

Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти осмотрит многоквартирные дома в Светогорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

В настоящий момент проверено 1679 многоквартирных домов в Ленинградской области. Проверки показали, что далеко не все управляющие организации выполняют требования. Недобросовестные УК привлечены к административной ответственности на сумму 11 млн. 839 тыс. руб.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге благоустраивают дворы на улице Южный вал и улице Школьной.

Фото: lenobl.ru

Теги: выборг, госжилнадзор
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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