В соревнованиях участвовали все желающие любители волейбола, которые были разбиты на три команды.

В Выборгском районе прошёл любительский турнир по волейболу, посвященный открытию осенне-зимнего сезона 2019-2020 годов. В соревнованиях участвовали все желающие любители волейбола, которые были разбиты на три команды.

Первое место у команды Данила Шагалова, на втором коллектив Максима Вороновского и третьей стала команда Алексея Егорова. Большое спасибо всем участникам турнира. Теперь у них впереди длинный чемпионат района по волейболу, который начнется в октябре этого года и закончится только в апреле следующего.

Провели турнир Сергей Евгеньевич и Галина Георгиевна Диевы.

Источник: пресс-служба администрации Приморского городского поселения