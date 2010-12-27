  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
В Выборгском районе прошёл любительский турнир по волейболу
Сегодня, 13:49
46
KaterinaKono13

В Выборгском районе прошёл любительский турнир по волейболу

0 0

В соревнованиях участвовали все желающие любители волейбола, которые были разбиты на три команды.

В Выборгском районе прошёл любительский турнир по волейболу, посвященный открытию осенне-зимнего сезона 2019-2020 годов. В соревнованиях участвовали все желающие любители волейбола, которые были разбиты на три команды.

Первое место у команды Данила Шагалова, на втором коллектив Максима Вороновского и третьей  стала команда Алексея Егорова. Большое спасибо всем участникам турнира. Теперь у них впереди длинный чемпионат района по волейболу, который начнется в октябре этого года и закончится только в апреле следующего.

Провели турнир Сергей Евгеньевич и Галина Георгиевна Диевы.

Источник: пресс-служба администрации Приморского городского поселения

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии