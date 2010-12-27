Жители Светогорска, Первомайского и Гончарово отметили дни рождения муниципальных образований

В торжественной части праздника звучали поздравления и пожелания дальнейшего развития и процветания поселкам.

В Выборгском районе продолжают праздновать Дни городов и поселков. Жители Светогорска, Первомайского и Гончарово отметили дни рождения своих муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках мероприятий состоялись праздничные шествия, в которых приняли участие жители, ветераны, молодежные активисты, представители предприятий и организаций поселений, а также депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, районной администрации и местной власти.

В торжественной части праздника звучали поздравления и пожелания дальнейшего развития и процветания поселкам. Прошло традиционное чествование местных жителей, внесших свой вклад во благо родного поселения. Памятные подарки вручили сотрудникам различных организаций и учреждений, молодоженам, родителям малышей, появившихся на свет за год, семейным парам, отметившим юбилей, активной молодежи.

В течение праздника жителей и гостей поселков радовали своими выступлениями местные творческие коллективы и артисты из Санкт-Петербурга. Для детей была организована развлекательная программа, работали аттракционы. Весь день были открыты торговые и ярмарочные ряды.

29 июня День города отметит Приморск.

Напомним, День Выборга и Выборгского района в этом году запланирован на 17 августа.

Источник: пресс-служба администрации МО"Выборгский район" ЛО