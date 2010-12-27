В Выборгском районе поддержат предпринимателей малого и среднего бизнеса

С докладом выступила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Восемнадцатого июня в рамках совета депутатов Выборгского района, рассматривались возможности, которые открывает перед малым бизнесом национальный проект. Ленинградская область запланировала дополнительные меры по поддержке предпринимателей и развитию малого и среднего бизнеса и начала свои мероприятия с Выборгского района, где существует многолетняя положительная практика.

С докладом выступила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Регион считает необходимым через муниципальные депутатские корпусы, которые работают с жителями, довести информацию, что предпринимательство важно для развития экономики Ленинградской области. Выборгский район на протяжении ряда лет применяет тактику формирования благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса и сохраняет высокий показатель муниципальной поддержки этой сферы. отметила она

В ходе доклада Светлана Нерушай отметила, что в целях реализации региональной составляющей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" регионом в 2019 году внедряются новые меры поддержки. Проект рассчитан на 2019-2024 годы и включает множество направлений: упрощение доступа к льготному финансированию, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, совершенствование системы закупок, создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, обеспечение благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан.

Одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны в целом, но с акцентом на каждое муниципальное образование. Поэтому информация о новых возможностях самозанятости, которые открываются не только перед молодежью, но и гражданами "серебряного" возраста, должна прийти в каждый населенный пункт.

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" Нина Сивицкая сообщила депутатам выборгские наработки.

В рамках реализации региональной составляющей Выборгский район проводит мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса. Теперь их количество увеличится, а спектр вовлечения участников расширится.

Вчера издан муниципальный правовой акт, которым внесены изменения изменения и дополнения в муниципальную программу поддержки и развития предпринимательства. Все целевые показатели, которые предусмотрены в региональной программе, учтены, начинается исполнение. Будем формировать совместно с региональным Центром поддержки программу дополнительных мероприятий для реализации национального проекта по улучшению предпринимательского климата. рассказала она

Планируется увеличение количества обучающихся вовлечение жителей Выборгского района.

На протяжении ряда лет в Выборге работает Центр поддержки предпринимательства. В 2018 году также в Выборге открылся еще областной Центр инноваций социальной сферы (филиал ГКУ "Ленинградский областной Центр поддержки предпринимательства"). Они станут источником дополнительной помощи заинтересованным в самозанятости гражданам.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО