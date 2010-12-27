В Выборгском районе открылся мясокомбинат

Объем инвестиций – 250 млн рублей.

В поселке Пушное Выборгского района открылся мясоперерабатывающий комбинат. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На заводе смогут производитьб до 10 тонн мясных полуфабрикатов. В ассортименте около 40 видов охлажденного мяса. Для беспребойной работы комбината создали 44 рабочих места. Объем инвестиций – 250 млн рублей. На предприятии естбьсобственные очистные сооружения и бойня, сертифицированная по всем ветеринарным стандартам.

Ленинградская область каждый год увеличивает производство мяся. В прошлом году произвели 380,5 тысяч тонн мяса и 292, 8 тысяч тонн мясной продукции.

Ранее мы сообщали, что в Выборге завершился фестиваль "Окно в Европу".

Фото: Надежда Литвиненко/ ВК