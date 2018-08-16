В Выборге завершился фестиваль "Окно в Европу"

Названы имена победителей престижного кинофорума.

В Выборге завершился 26-й Фестиваль российского кино "Окно в Европу". Церемония закрытия фестиваля и официальное подведение итогов кинофорума прошли в стенах Выборгского замка. На сцену в декорациях средневековой крепости поднялись члены жюри, руководство фестиваля и лучшие из участников "Окна в Европу". По традиции, многие призы достались молодым режиссерам, чьи имена до сих пор не были известны широкому зрителю.

Так, главный приз фестиваля в номинации "Игровое кино. Осенние премьеры" получил фильм "Папа, сдохни" режиссера Кирилла Соколова. Специальные призы (вторая по значению номинация в игровом кино) достались картинам "У ангела ангина" Оксаны Краас, "ВМаяковский" Александра Шейна и "В Кейптаунском порту" Александра Велединского.

Обладателем главного приза в номинации "Документальное кино" стал "Восточный фронт" режиссера Андрея Осипова. Лучшей анимационной лентой - "Митина любовь" Светланы Филипповой.

Жюри кинофестиваля традиционно оценивает лучшие международные работы в жанре игрового кино - в номинации "Копродукция. Окно в мир" главный приз взял фильм "Хрусталь" Дарьи Жук, а спецпризов удостоились "Ван Гоги" Сергея Ливнева и "Зеленые коты Андреаса Пуустусмаа". Фильм "Мастерская" Сергея Карандашова получил приз президента фестиваля Армена Медведева.

Президент фестиваля Армен Медведев свой приз вручил фильму "Мастерская" режиссеры Сергея Карандашова, а номинация Гильдии киноведов досталась "Хрусталю". Приз имени Саввы Кулиша получил режиссер Антон Бильжо, представлявший на фестивале картину "Амбивалентность". Зрительская номинация "Выборгский счет" выделила ленты "Ван Гоги", "Гурвинек. Волшебная игра" и "Облепиховое лето".

В финале мероприятия зрители еще раз поздравили с 80-летием президента фестиваля "Окно в Европу" Армена Медведева.

Видео: Piter.TV