В Выборгском районе открыли спортивный комплекс центра содействия семейному воспитанию № 4

Спорткомплекс будет работать круглый год.

В Выборгском районе Петербурга открыли новый спортивный комплекс в Центре содействия семейному воспитанию №4. Торжественное открытие с губернатором города и детским омбудсменом Анной Митяниной состоялось 7-го сентября.

Спорткомплекс на Ярославском проспекте будет всесезонным. В нем будут проводить соревнования между школьными командами. Для воспитанников будут работать секции по волейболу, баскетболу, футболу для девочек, фитнесу, шашкам, шахматам, настольному теннису и аэрохоккею. В качестве подарка от города на открытие Александр Беглов подарил беговую дорожку.

На строительство комплекса было выделено 82 млн рублей из бюджета Петербурга.

Всего в Петербурге 14 Центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В них воспитываются 925 человек.

Фото: сайт администрации Петербурга