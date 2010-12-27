В Выборгском районе обновляются города и поселки

Общая сумма финансирования составила более 55 миллионов рублей, из которых доля муниципального участия составляет более 8 миллионов рублей.

Новые объекты по программе "Формирование комфортной городской среды" построены в Выборгском районе в Рощинском, Светогорском, Каменногорском, Приморском, Селезневском и Гончаровском муниципальных образованиях.

Общая сумма финансирования составила более 55 миллионов рублей, из которых доля муниципального участия составляет более 8 миллионов рублей.

В Каменногорском поселении благоустроена аллея Славы. В городском парке Светогорска — скейт-площадка и зона селфи.

В городе Приморске оборудована большая дворовая территория по адресу: Выборгское шоссе, д. 3 и набережная Лебедева, д. №№ 1, 1а, 1б, 2.

В поселке Селезнево изменился внешний вид территории около Дома культуры.

Гончаровское муниципальное образование благоустраивает в этом году общественную территорию в поселке Перово, на ул. Круговой, вблизи домов № 3, 6, 7.

Два объекта построили в Рощинском поселении. Вблизи дома № 100 по ул. Социалистической появилась современная спортивная площадка с резиновым покрытием и новый красивый двор с детской игровой и спортивной площадками около дома № 49 по ул. Шалавина.

В настоящее время работы завершаются. В среднем строительная готовность составляет 90%.

В Выборге в текущем году меняется облик обширной территории напротив Выборгского Замка. Масштабная реконструкция воплощает задачи, отраженные в проекте, который занял лидирующие позиции на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект получил государственную поддержку в размере 50 млн. рублей и 50 млн. рублей из бюджета региона. Доля муниципального участия составила 7 млн рублей.

Источник: пресс-служба МО