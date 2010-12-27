В Выборгском районе наградили лучших школьников-олимпиадников

Выборг гордится лучшими учениками.

В Выборгском районе лучших школьников отметили за успехи во всероссийских предметных олимпиадах. В торжественной, но вместе с тем и неформальной церемонии приняли участие первые лица района. Вручить награды и просто пообщаться с ребятами пришли глава Выборгского района Дмитрий Никулин и глава районной администрации Геннадий Орлов. Их собеседниками стали лучшие из лучших: победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году.

В их число вошли победитель олимпиады по русскому языку и призер олимпиады по литературе Денис Писаренко из школы № 37, ученицы гимназии № 11 Екатерина Лаврентьева и Анастасия Паршутич, добившиеся призов на олимпиадах по английскому языку и литературе. Вместе с ними в администрации отметили учителей, которые готовили молодых талантов к испытаниям: Светлана Жирнова и Ольга Задорская, а также Люлмиоа Малыхина и Лилия Борисова.

На встречу также были приглашены руководители общеобразовательных учреждений Наталья Данилова (СОШ №37) и Наталья Моисеева (гимназия №11), наставники и родственники юных интеллектуалов.

Вами по праву может гордиться не только Выборг и Выборгский район, но Ленинградская область и вся страна в целом! Вы показали пример того, как талант и ежедневный упорный труд позволяют добиться столь высоких результатов. Дмитрий Никулин, глава Выборгского района

Впечатляющие результаты школьников отметил и Геннадий Орлов. По его словам. дети уже заложили серьезный фундамент для своего дальнейшего развития.

Желаю вам, чтобы вы достигли поставленных целей, а главное – чтобы вы были довольны исполнению этих целей. За вами – умными и перспективными молодыми людьми – будущее нашей страны! Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район"

В ходе встречи всем собравшимся вручили благодарственные письма и памятные подарки.