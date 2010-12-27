В Выборгском районе 14 октября ограничат движение автотранспорта

Ограничение движения автотранспорта связано с тем, что на федеральных трассах в Ленинградской области ведутся дорожные работы.

На федеральных трассах в Ленинградской области ведутся дорожные работы.

В Выборгском районе Ленинградской области 14 октября 2019 года ограничение автомобильного движения введено на следующих участках:

А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

- км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка деформационных швов и тротуаров на мостах.

А-181 "Выборг-Светогорск":

- км 36+933 (мост через р. Вуокса) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, капитальный ремонт моста;

- км 19-21 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 15:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

- км 41-45 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 15:00, ремонт обочины.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО