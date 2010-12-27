В Выборгской таможне с начала года уничтожили 4 тонны санкционной продукции

На Выборгской таможне в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" 1 августа уничтожили 496 килограммов санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.
Продукцию сжигали в высотемпературной печи. При этом процессе присутствовали должностные лица Выборгской таможни, представители Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры.
С начала года на таможне в Выборге уничтожили 4122 килограмма продукции, запрещенной к ввозу на таможенную территорию Российской Федерации.
Вчера мы рассказывали, что Выборгской таможне исполнилось 78 лет.
Фото: пресс-служба СЗТУ