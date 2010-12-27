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В Выборгской таможне с начала года уничтожили 4 тонны санкционной продукции
Сегодня, 10:20
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nastya960
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В Выборгской таможне с начала года уничтожили 4 тонны санкционной продукции

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1 августа уничтожили еще 496 килограммов.

На Выборгской таможне в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" 1 августа уничтожили 496 килограммов санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

Продукцию сжигали в высотемпературной печи. При этом процессе присутствовали должностные лица Выборгской таможни, представители Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры.

С начала года на таможне в Выборге уничтожили 4122 килограмма продукции, запрещенной к ввозу на таможенную территорию Российской Федерации.

Вчера мы рассказывали, что Выборгской таможне исполнилось 78 лет.

Фото: пресс-служба СЗТУ

 

Теги: выборг , выборгская таможня , ленобласть , санкционные продукты
Категории: Лента новостей

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