Заканчиваются ремонтные работы в исторической части Выборга

Большая часть работ завершится 25-27 июля.

На этой неделе заканчиваются работы по благоустройству, проходящие в исторической части Выборга. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В пятницу с подрядчиками встетился первый заместитель главы администрации Выборгского района Владимир Рошкович. Он сообщил, что на этой неделе состоится экспертная проверка, так как большая часть контрактов заключена до 25-27 июля. К этим числам работы должны быть не только завершены, но и на территории должен быть порядок.

К 25 июля завершится преображение сквера на пересечении улиц Пионерская и Крепостная, на постоянное место дислокации привезут модель трамвая. Скульптурную композицию, дополняющую новый арт-объект, планируется установить к началу августа. К августу в парке Ленина у входа со стороны Рыночной площади появится скульптура девушки, а первую лавочку будут охранять два рыцаря.

Завершается благоустройство парков, скверов и аллей в центральной части Выборга. Проведены мероприятия по озеленению ( 400 дополнительных вазонов будут установлены в Выборге до начала августа), обустройству пешеходных участков, модернизации уличного освещения, обустройству зон отдыха, обновлению оборудования на детских площадках. Ремонт тротуаров, мощение дорожек проведено по ул. Крепостной, набережной Салакка-Лахти, Ленинградскому шоссе. Работы продолжаются.

Также начинается благоустройство Сквера мужества и Сквера молодежи. В ближайшее время на этих территориях будут установлены паспорта объектов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО