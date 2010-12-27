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Новости Выборг
Прибытие Выборгского трамвая задерживается
Вчера, 16:24
0
michusiris
361

Прибытие Выборгского трамвая задерживается

0
 
 

Дата установки долгожданной достопримечательности сместилась почти на неделю. И вероятно еще будет смещена.

Как сегодня сообщили в пресс-службе администрации МО "Выборгский район", установка масштабной модели трамвая, которая была запланирована на 20 июля - переносится. Вероятнее всего, новой датой прибытия трамвая на место вечной стоянки будет 24 или 25 число того же месяца. Какие либо причины, почему срок появления долгожданного памятника в центре изменился в пресс-службе не назвали.

Напомним, что Выборг пристально следит и ждет, когда же макет трамвая будет установлен. В данный момент работы по благоустройству и подготовке в сквере почти завершены, а сам трамвай уже был замечен на фотографиях в полностью завершенном виде.

Теги: выборг , выборгский трамвай
Категории: Выборг

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