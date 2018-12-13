В Выборге задержали двоих участников утренней перестрелки у ТЦ "Cubus"

Причиной стрельбы стала ссора между тремя мужчинами. Одного из них госпитализировали в местную клинику с пробитым легким.

Сегодня, в понедельник, 29 апреля, примерно в одиннадцать часов утра в городе Выборге Ленинградской области состоялась стрельба на улице. Звуки выстрелов доносились около нового торгового центра "Cubus". Об этом сообщает сетевое издание "47News".

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, причиной стрельбы стала ссора между тремя мужчинами.

Двое из участников конфликта схватились за пистолет и направили его на третьего, а после били его ногами. Стреляли из травматического и газового оружия.

Раненого мужчину в срочном порядке госпитализировали в местную клинику. Врачи диагностировали у него пулевые ранения ног, а также пробитое легкое.

По предварительным данным, он прибыл на место "стрелки" на такси. Вероятно, он занимался коллекторской деятельностью, из-за которой и случился конфликт.

Источник: сетевое издание "47News"