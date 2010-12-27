В администрации Выборгского района состоялось совещание с подрядными организациями, исполняющими муниципальный контракт.

В Выборге за 2 года благоустроено порядка 30 дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Работы идут в рамках 3 программ, которые формируются по заявкам жителей: национального проекта "Комфортная среда", областного закона об инициативных комиссиях в административных центрах и муниципальной программы благоустройства.

В этом году благоустраивают еще 18 дворовых территорий: ул. Харитонова, 84; ул. Сухова, 10, Приморском шоссе, 18; Ленинградском шоссе, 53. Кроме того, в списке: Приморское шоссе, 30; ул. Макарова, 7; ул. Красноармейская, 11; пр. Победы, 33; ул. Офицерская, 10 и 12, ул. Спортивная, 10; ул. Макарова, 2 и 4 ул. Гагарина, 18 и 20, ул. Рубежная, 32; ул. Спортивная, 7; ул. Приморская, 22-22а; ул. 2-я Южная, 2.

Контрактные процедуры завершены, работы начались.

В администрации Выборгского района состоялось совещание с подрядными организациями, исполняющими муниципальный контракт. Участие в нем приняли представители депутатского корпуса города Выборга, общественных организаций.

Совещание провел председатель комитета по городскому хозяйству администрации МО"Выборгский район" Алексей Туркин.

Он сообщил, что первоочередным требованием является уведомление представителей собственников о готовности подрядчика к началу работ и размещение информационных стендов, с указанием исполнителя муниципального контракта, видов и сроков работ. В целях контроля качества работ и материалов, используемых для благоустройства дворов, администрацией будет сформирована экспертная комиссия, в состав которой в обязательном порядке включены представители домов, депутаты, сотрудники профильных комитетов администрации Выборгского района, технадзор. До приемки работ администрацией Выборгского района будет заказана экспертиза для проверки соответствия качества материалов, асфальтового покрытия и других параметров по всем видам работ.

Начинать работу вы должны со встречи с населением, размещения информационных щитов на объекте. Это – обязательное условие, которое администрация будет требовать. Фотофиксация каждого вида работ в процессе исполнения муниципального контракте – обязательна. отметил он в самом начале совещания

Рассматривались организационные вопросы, процедуры, необходимые при исполнении работ по благоустройству, текущие объемы работ и сроки исполнения муниципальных контрактов.

Ряд вопросов, которые уже задают жители, адресовали подрядчикам депутаты. В частности, по поводу сроков проведения работ по объекту, который не нашел исполнителя на первом этапе конкурса. Конкурс по дворовой территории на ул. Победы, 33 будет проведен повторно. Комитет по городскому хозяйству районной администрации отмечает, что исполнение контракта планируется в сентябре.

По остальным объектам все работы завершатся к середине августа.

В конце года администрацией Выборгского района будут приниматься заявки жителей на следующий год.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО