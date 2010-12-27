В Выборге выбрали победителя дефиле

Дефиле "Ожившие полотна" проходило 4 августа на праздновании Дня Ленобласти.

Определены победители дефиле "Ожившие гербы", прошедшего в рамках празднования 91-летия Ленинградской области в Выборге. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Первое место получил Приозерский район, так как жюри выделила их команду как самую творческую. Они довольно ярко и красочно показали историю возникновения своего герба с журавлем. Второе место занял Тихвин с музыкальным экскурсом в историю и на третьем месте оказались даже 2 района - Гатчинский и Волосовский.

Победители получат денежные средства для проведения культурно-массовых мероприятий. Награждение состоится на ежегодном мероприятии "Звезда культуры".

Ранее мы публиковали отчетное видео: как прошел день Ленинградской области в Выборге.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области