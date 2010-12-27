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В Выборге выбрали победителя дефиле
Сегодня, 8:46
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nastya960
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В Выборге выбрали победителя дефиле

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Дефиле "Ожившие полотна" проходило 4 августа на праздновании Дня Ленобласти.

Определены победители дефиле "Ожившие гербы", прошедшего в рамках празднования 91-летия Ленинградской области в Выборге. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Первое место получил Приозерский район, так как жюри выделила их команду как самую творческую. Они довольно ярко и красочно показали историю возникновения своего герба с журавлем. Второе место занял Тихвин с музыкальным экскурсом в историю и на третьем месте оказались даже 2 района - Гатчинский и Волосовский. 

Победители получат денежные средства для проведения культурно-массовых мероприятий. Награждение состоится на ежегодном мероприятии "Звезда культуры".

Ранее мы публиковали отчетное видео: как прошел день Ленинградской области в Выборге.

Фото:  пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Теги: выборг , гербы , дефиле , ленобласть
Категории: Лента новостей Выборг

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