Во вторник, 26 февраля, в Китайском деловом центре в "Ленэкспо" продефилируют модели в возрасте от 55 до 82 лет. Они выйдут на подиум в честь пятилетия Модного дома "Пава". Участие в показе примут 120 моделей. Об этом пишут городские СМИ.
В конце дефиле участницы получат сертификаты об окончании Школы моделей. Они дадут возможность женщинам элегантного возраста трудоустроится в сфере моды и принять участие в коммерческих фотосессиях.
Модный дом "Пава" учредила Межрегиональная общественная организация "Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров". Благодаря этому проекту российские пенсионеры приобретут новый образ. Кроме того, удастся сохранить моду Ленинграда и вернуть интеллигентных моделей на подиум.
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Фото: pixabay.com
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